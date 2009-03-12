Перший «транш» хабара за землю у Севастополі склав $200 тисяч

У Севастополі працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили групу осіб, які вимагали хабарі від місцевих жителів за прийняття їх до житлово-будівельного кооперативу та за оформлення їм у постійне користування земельних ділянок.

Кооператив було створено у вересні 2008 року з метою одержання держакту на право приватної власності на землю та обслуговування індивідуальних будинків членів товариства на земельній ділянці, що буде виділена товариству.

Прес-служба МВС України повідомляє, що з вересня 2008 року по січень 2009 року голова та член правління кооперативу за допомогою приватного підприємця отримали в органах місцевого самоврядування висновки, необхідні для прийняття рішення про виділення ділянки кооперативу загальною площею 10,5 га в районі лісового масиву поблизу Севастополя.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що голова правління вимагала від приватного підприємця - представника 50-ти фізичних осіб, які мають намір оформити право власності на земельні ділянки загальною площею 5 га (по 0,1 га на одну особу), - хабар у сумі 450 тисяч доларів. Крім того, вона обіцяла прийняти цих осіб у члени кооперативу та в подальшому оформити право власності на землю.

"Згідно з домовленістю між посадовцем і підприємцем, в обмін на отримані гроші керівник кооперативу надасть членські книжки та виписки з протоколу загальних зборів, що підтверджують вступ до кооперативу. До того ж було оговорено, що частину коштів буде спрямовано на "розрахунок" з посадовцями органів місцевого самоврядування (Управління архітектури та будівництва міськдержадміністрації, Управління земельних ресурсів, Державна екологічна інспекція та міська рада) за отримані позитивні висновки", - йдеться у повідомленні.

Голову та члена правління кооперативу було затримано "на гарячому" - під час отримання від приватного підприємця частини хабара в розмірі 200 тисяч доларів. На цей час, як і було домовлено, керівник кооперативу видала 50 членських книжок, протокол загальних зборів членів та протокол засідання правління.

Як з`ясувалось, зловмисниця є помічником депутата міськради, а частину отриманих нею грошей необхідно було передати посадовцям вищеназваних державних органів.

Працівниками ДСБЕЗ в приміщенні кафе-бару було затримано двох посередників, один з яких виявився головою правління іншого садового товариства та гаражно-будівельного кооперативу. Під час огляду його особистого автомобіля було виявлено та вилучено понад 60 папок з різноманітною документацією по оформленню кількох земельних ділянок на території севастопольському регіону.

Прокуратурою Севастополя стосовно голови правління кооперативу порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.З ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-розшукові заходи по встановленню та документуванню злочинної діяльності посадовців та посередників.