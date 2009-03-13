Крим дав 2 млн. грн. на оплату витрат з постачання питної води селянам

2 млн. грн. виділено з бюджету Криму на оплату витрат з постачання питної води сільському населення.

Рада міністрів Криму розподілила субвенції бюджетам міст і районів на оплату витрат з постачання питної води селянам і порядок використання цієї субвенції, повідомили у прес-службі уряду автономії.

Згідно із затвердженим порядком, отримувачами цих коштів є підприємства всіх форм власності, що мають відповідну ліцензію і надають послуги з питного водопостачання сільському населенню, зокрема на території селищ міського типу.

Перелік підприємств визначається районними державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим.