Депутата Криму налякали зачисткою

Депутат Верховної Ради Криму від Комуністичної партії України, член президії кримського парламенту Вячеслав ЗАХАРОВ заявляє про погрози на свою адресу.

Як повідомили у прес-службі Кримського республіканського комітету КПУ, поштою через відділ листів і прийому громадян парламенту автономії надійшов лист, автор якого від імені якоїсь «партії за очищення від окупантів» погрожує життю В.ЗАХАРОВА. У листі також містяться заклики «до розпалювання в автономії русофобії, антисемітизму, кровопролиття на міжнаціональному грунті».

У зв`язку з цим комуніст направив звернення начальникові Головного управління Служби безпеки України в Криму. «Зважаючи на бандитський, профашистський зміст листа, прошу вжити вас заходів із захисту мого життя, а також не допустити провокації, головною метою якої може стати організація сутичок в автономії на міжнаціональному грунті», - говориться у зверненні.

До тексту звернення в кримське Головне управління СБУ В.ЗАХАРОВ додав лист з погрозами.