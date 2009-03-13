До виведення Чорноморського флоту залишилося три тисячі днів

До виведення Чорноморського флоту Російської Федерації з території України залишилися 3 тисячі днів.

Експерти прокоментували УНІАН, чи встигне російська сторона виконати свої зобов`язання перед Україною щодо виведення флоту із Севастополя, і які наслідки для сусідньої держави це може мати.

Екс-командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Володимир БЕЗКОРОВАЙНИЙ вважає, що одне з головних питань, пов`язаних з виведенням ЧФ РФ, полягає в тому, чи встигне Росія підготувати базу для флоту на своїй території.

«Якщо оцінювати реальні потреби РФ на Чорному морі з військової точки зору, то така база цілком може бути підготовлена, проблем у цьому немає », - зазначив експерт.

З іншого боку, на думку В.БЕЗКОРОВАЙНОГО, ситуацію ускладнюють заяви російських політиків про наміри залишити ЧФ РФ у Криму і після 2017 року. «Тут нам, насамперед, не слід плутати Російську Федерацію як державу, і російських політиків. Держава – це президент, прем`єр-міністр, Міністерство закордонних справ. Тільки вони озвучують напрямки зовнішньої політики. Політики ж ведуть свою гру як на зовнішньополітичній арені, так, і це насамперед, на внутрішньому електоральному ринку, котрий і диктує необхідність їхніх заяв», - пояснив віце-адмірал, і додав, що існують офіційні плани Росії про виведення флоту і створення бази в Новоросійську. «Все інше – фантазії», - підсумував В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ.

У свою чергу президент Атлантичної ради України, член української військової делегації з розподілу Чорноморського флоту генерал-майор Вадим ГРЕЧАНІНОВ констатує: «Цілком передбачено формулювання росіян: «А нам нікуди йти!». У цих умовах слід вимагати, щоб управління ЧФ РФ було перенесене в запасний командний пункт, який знаходиться в Новоросійську. У тому, що він повністю дієздатний, сумнівів бути не може. Адже саме звідси велося управління Чорноморським флотом під час війни з Грузією в серпні минулого року. І, як ми знаємо, діяв флот цілком ефективно», - сказав експерт, пояснюючи, що вимога перенесення управління флотом із Севастополя в Новоросійськ цілком виправдана.

«Тим часом, якщо прапорець командного пункту флоту на карті стоїть у Новоросійську, то для всіх армій світу і сам флот знаходиться в Новоросійську. Змусити потім вивести кораблі – простіше. Це, звісно, деякий прийом, але, думаю, в разі потреби ним варто скористатися», - запропонував А.ГРЕЧАНІНОВ.

«Україна має бути щиро вдячна Росії за те, що флот останньої дислокується в Криму. Адже саме проблема Чорноморського флоту стала для України каталізатором дуже важливого для неї процесу самоідентифікації як суверенної, незалежної держави», - сказав головний редактор інтернет-проекту «Флот2017» Дмитро ТИМЧУК.

Експерт вважає, що йдеться про щось більше, ніж просто абстрактна присутність на території України військ сусідньої держави, а з відходом ЧФ з Криму – позбавлення Росії плацдарму для здійснення своїх певних регіональних планів.

«Йдеться про вирішення проблеми, яка може вельми істотно вплинути як на зовнішню політику двох держав, так і на їх внутрішній розвиток. У будь-якому разі, з відомої причини після 2017 року обидві держави стануть тою чи іншою мірою іншими. І ім`я цієї причини – Чорноморський флот», - підсумував Д.ТИМЧУК.