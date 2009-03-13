У Криму оголошено штормове попередження на 13-14 березня

У Криму на п`ятницю та суботу оголошено штормове попередження через очікуване погіршенням погодних умов.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«13 і 14 березня в автономії очікуються сильний дощ, у горах сильний сніг, налипання мокрого снігу», – сказано в штормовому попередженні.

Водночас проїзд дорогами Криму забезпечено.

Як повідомлялося, Український гідрометеорологічний центр попередив про очікуване погіршення погодних умов у країні: 13 березня вранці та вдень у південних областях, у Криму опади, подекуди сильні опади; у Криму, Приазов`ї та східних областях пориви вітру до 15-20 м/с.

14 березня на більшій частині території України мокрий сніг, на південному сході з дощем; подекуди налипання мокрого снігу, у південній частині, центральних і східних областях сильні опади, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.