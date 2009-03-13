Марш проти свавілля міліції готують студенти Криму

15 березня, в Міжнародний день боротьби проти поліцейської жорстокості, в Сімферополі планується проведення маршу «Проти міліцейського беззаконня».

Організатором акції є ініціативна група сімферопольських студентів, яка не зараховує себе до жодної з політичних сил, передає кореспондент УНІАН.

Студенти і юристи хочуть привернути увагу громадськості до «проблем корупції, зрощення правоохоронних органів із злочинністю, міліцейського свавілля». «Прикладом останнього є подія в селі Мирне (УНІАН: в результаті інциденту з гранатою кримчанинові довелося ампутувати кисть лівої руки)», – зазначається в повідомленні організаторів маршу.

Міліція, незважаючи на те, що не згодна із заявами про «міліцейське беззаконня», збирається стежити за громадським порядком під час проведення акції. «Будь-яке скупчення людей, під якими б гаслами воно не проводилося, береться під обслуговування працівників міліції з метою дотримання охорони громадського порядку», – заявив кореспондентові УНІАН начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

«Із заявами про міліцейське беззаконня ми категорично не згодні», - додав він. О.ДОМБРОВСЬКИЙ зазначив, що ніякого «терору щодо мирного населення» немає, а за НП у Мирному керівництво МВС вибачилося перед постраждалою сім`єю, за результатами службового розслідування покарано 23 правоохоронців.