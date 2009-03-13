З курортниками в Криму поки не дуже

Кількість відпочивальників у Криму майже за 2,5 місяці 2009 року скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2008-го року на 28,5% - до 95,8 тис. чоловік.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

Кількість відпочивальників розраховано за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними виконавчих комітетів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії станом на 13 березня відпочили 46,9 тис. осіб, що на 14,4% нижче, ніж за той самий період минулого року.

Станом на сьогодні в автономії працює 106 санаторно-курортних і туристських підприємства, вони заповнені на 38,4%. Торік у цей період у Криму працювало на 14 курортних установ більше, коефіцієнт заповнення становив 42,3%.