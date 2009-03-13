Литвин пообіцяв російськомовну Раду

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пообіцяв створити російськомовну версію веб-сайту парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив напередодні у прямому ефірі на ТРК «Чорноморська», відповідаючи на питання, чому інформація на сайті ВР є українською і англійською мовами, і при цьому відсутня російською.

«Давайте вже вважатимемо, що він буде і російською. У цьому проблеми абсолютно не бачу, більш того, я думаю, це внесе спокій», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, «люди мають одержувати інформацію тією мовою, яку вони ввібрали з молоком матері». В.ЛИТВИН вважає, що треба припинити боротися з мовами. «Я виходжу з того, що людина, припустимо, росіянин за національністю, не може називатися представником національних меншин. У нас так склалося, історично склалася двомовність, по суті справи, представництво цих великих, говоритимемо науковою мовою, етносів, і когось кривдити, говорити, що ти меншина, ну, я вважаю, абсолютно неправильно. Цього допускати не можна», - додав спікер.