У Сімферополі поговорять про расизм

16 березня в Сімферополі пройде круглий стіл «Чи є расизм і ксенофобія проблемою для Криму та решти України?».

На підсумкову прес-конференцію і дискусію за результатами моніторингу з вивчення ситуації щодо проявів расизму і ксенофобії в Україні і, зокрема, в Криму запрошують Харківська правозахисна група, Кримський Незалежний центр політичних дослідників і журналістів, Комітет з моніторингу свободи преси в Криму.

В обговорення візьмуть участь співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, помічник міністра внутрішніх справ України з прав людини в Криму Марина НОВІКОВА, помічник глави МВС з прав людини в Харківській області Юрій ЧУМАК та інші.

Запрошуються експерти, журналісти, представники неурядових організацій Криму.