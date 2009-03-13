Феодосійське водосховище не очищали з початку 1970-х років

За підрахунками фахівців, близько 60 тисяч кубометрів мула необхідно вичистити з Феодосійського водосховища для збільшення подачі води до міста.

Про це повідомила головний фахівець із зв`язків зі ЗМІ виконкому міської ради Феодосії Ганна ТРОФІМОВА.

За даними начальника міськводоканалу Вехата НАЛБАНТОВА, водосховище не очищалося з моменту його створення – з початку 1970-х років.

Після розчищання русла водосховище «запрацює» ефективніше: посилиться течія, вода стане чистіша.

Проте, за словами директора міськводоканалу, розраховувати на швидкі результати не доводиться, адже на повне очищення дна водосховища знадобиться не менше двох років.

Розчищати русло буде спеціальний плавучий земснаряд. «Принцип роботи простий: він всмоктує донні відкладення і подає їх по трубопроводу на берег. За допомогою цього агрегату з дна піднімуть все, що десятиліттями осідало, забивало фільтри», – відзначила Г.ТРОФІМОВА.

На очищення водосховище потрібно близько 3 млн. грн. «Устаткування, яке почистить водосховище, до роботи готово. Необхідні термінові фінансові підкріплення», – сказав мер Феодосії Олександр БАРТЕНЄВ.

Починати очищення необхідно вже сьогодні, підкреслив міський голова, і завершити частину роботи до початку курортного сезону-2009. «Інакше Феодосія недоотримує при закачуванні близько 2-2,5 мільйонів кубометрів води. А в літній період деякі райони міста відчувають її нестачу», – відзначили у виконкомі.

Ще одне джерело водопостачання міста – Фронтове водосховище, воно знаходиться в 24 кілометрах від міста. Подача води звідти дуже енергоємна, набагато дешевше отримувати воду з Феодосійського водосховища (природний перепад дозволяє зменшити витрати електроенергії).

Роботи з очищення не можуть початися через відсутність грошей. «Ми б`ємося над тим, щоб знайти гроші», – сказав мер.