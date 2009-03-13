В Керчі без води 53 тисячі осіб

В Керчі триває ліквідація аварії на водогоні, без водопостачання залишається 53 тис. осіб.

Як сьогодні повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 11 березня у Керчі до мікрорайонів Марат, Нижній Сонячний, Верхній Сонячний, на вулицях Аршинцева, Будьонного та Ворошилова, де проживають понад 53 тис. осіб, тимчасово призупинена централізована подача води через прорив труби магістрального водогону.

Водогін прокладений під автомобільною дорогою та поруч із залізничною колією. Вода, що виходила на поверхню, розмила близько 12 метрів дороги. Причина аварії встановлюється.

Комунальними службами організований підвіз питної води для населення.

Станом на 7.00 13 березня ремонтні бригади міськводоканалу ведуть відновлювальні роботи.