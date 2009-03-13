Керівники Севастополя ніяк не зустрінуться віч-на-віч

У Севастополі втретє за останні три тижні перенесено дискусію в прямому ефірі державної регіональної ТРК між головою міської державної адміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ і головою міської ради Валерієм САРАТОВИМ.

Як сказано в офіційному повідомленні відділу у справах преси та інформації адміністрації, заявлена на 12 березня зустріч двох керівників міста в рамках програми «Прес-клуб» не відбулась внаслідок того, що «Валерій САРАТОВ попросив перенести цю програму на тиждень «з особистих мотивів».

У відділі наголошують, що «дискусія віч-на-віч керівників виконавчої та представницької влади відкладається з ініціативи В.САРАТОВА вже втретє. З 28 лютого засідання «Прес-клубу» на заявлену Севастопольською регіональною державною телерадіокомпанією тему «Соціально-політична ситуація в регіоні. Шляхи виходу з політичної кризи в управлінні містом» було перенесено спочатку на 5, а потім на 12 березня».

Згідно з повідомленням відділу, «голова міської державної адміністрації не раз пропонував керівникові депутатського корпусу перейти у відносинах двох гілок влади від конфронтації до режиму відкритого діалогу в будь-яких форматах», оскільки, як сказано в повідомленні, «С.КУНІЦИН впевнений, що в міської влади немає альтернативи спільній конструктивній роботі, якщо вони керуються інтересами міста й городян, а не особистими амбіціями».

Водночас, як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу зі зв`язків із ЗМІ апарату міськради Олексій СКВОРЦОВ, В.САРАТОВ не отримував офіційного, тобто письмового запрошення від ДРТРК і не давав своєї остаточної згоди на участь у програмі.

Згідно з твердженням О.СКВОРЦОВА, перший раз В.САРАТОВА було попереджено про те, що програма відбудеться у п`ятницю, напередодні ввечері, що не давало змоги серйозно підготуватися, оскільки йому не був відомий формат, цілі, склад учасників передачі. Удруге, як сказав начальник відділу, В.САРАТОВ не зміг взяти участь у теледискусії внаслідок перебування в Києві. «Цього разу у В.САРАТОВА є особиста причина для перенесення, яку я не хотів би повідомляти», - сказав О.СКВОРЦОВ.

Як додав начальник відділу, у нього є запитання до ведучого програми (ведучий - генеральний директор ТРК Олександр СКРИПНИЧЕНКО - УНІАН) щодо самого формату програми. «Поки ми не отримаємо відповідей на запитання, які нас цікавлять, у студію не прийдемо», - сказав він. Крім того, О.СКВОРЦОВ вважає, що ведучого «ніхто не уповноважував анонсувати участь В.САРАТОВА в цій програмі».