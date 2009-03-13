У Криму затримали викрадача дівчини

Оперативні співробітники міліції сьогодні вночі в Криму затримали викрадача 23-річної Яни ЕКТОВОЇ – 49-річного раніше судимого Олександра САПРОНОВА.

Дівчина була викрадена 15 лютого О.САПРОНОВИМ – колишнім співмешканцем її матері. У матері Яни озброєний чоловік вимагав гроші та погрожував розправитися із заручницею.

Як повідомив телефоном кореспондентові УНІАН начальник відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, у О.САПРОНОВА правоохоронці вилучили обріз мисливської рушниці.

В даний час відбуваються слідчі заходи. «Проводяться слідчо-оперативні заходи щодо закріплення всіх епізодів його злочинної діяльності», – повідомив начальник прес-служби міліції Криму.

Як повідомила УНІАН телефоном мати дівчини Наталія КУПРІЯНОВИЧ, Яні позавчора вдалося втекти від викрадача, коли він був відсутній. О.САПРОНОВ тримав дівчину на покинутій бройлерній фабриці. «Там покинута котельна, внизу комунікації, і там люк. Весь цей час вона сиділа в цьому підземеллі, прикута», – сказала Н.КУПРІЯНОВИЧ.

За словами матері, розкрутити ланцюги дівчині вдалося за допомогою дроту, гребінця і зубів. «Вона розкручувала ці ланцюги дротом... Зуб один зламала... Гребінцем підчепила дріт, розкрутила його на руках, на ногах, на шиї. Вилізла і босоніж, як була, побігла. Вискочила на трасу, забігла в гаражі, попросила викликати міліцію і дати можливість мені зателефонувати», – розповіла мати дівчини.

«Її потрібно покласти до лікарні на перевірку. Самі розумієте, просидіти у сирому приміщенні! І очі болять, і кашель є», – додала Н.КУПРІЯНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці перевіряли адреси можливого місця знаходження викрадача. Зокрема, «прочісувалася» територія самовільно захоплених ділянок поблизу селища Мирне під Сімферополем. Пізніше була одержана інформація про перебування викрадача на території одного з будинків цього селища.

22 лютого бійці «Беркута» увірвалися до будинку сім`ї ХАЇРОВИХ у селищі Мирне, де, за деякою інформацією, переховувався підозрюваний у викраданні дівчини. «Беркутовці» застосовували під час штурму світлошумові гранати. Однією з них було поранено руку господареві будинку. Йому довелося ампутувати кисть лівої руки. Керівництво МВС вибачилося перед сім`єю ХАЇРОВИХ за непрофесійні дії працівників міліції. За результатами службового розслідування начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ підписав наказ про покарання 23 правоохоронців.