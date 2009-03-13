Ющенко підписав закон про «Артек»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України “Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія”.

Текст закону розміщено на офіційному сайті глави держави.

Законом передбачається виділення додаткового фінансування на придбання 90% путівок “Артеку” та 100% путівок “Молодої гвардії”.

Крім того, закон визначає особливості правового режиму майна дитячих центрів, що закріплено за ними на праві господарського відання та земельних ділянок, наданих їм в постійне користування.

Законом передбачається, що путівки видаватимуться пільгово чи безкоштовно дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам та з малозабезпечених чи багатодітних сімей, дітям військовослужбовців, журналістів, шахтарів тощо.

Закон встановлює, що операції з реалізації путівок для дітей пільгових категорій звільняються від обкладення податку на додану вартість.

Як повідомляв УНІАН, керівництво “Артеку” заявляло, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Крім того, керівництво “Артеку” заявило про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

31 січня уряд схвалив зміни до державного бюджету на 2009 рік про виділення 60 млн. грн. на придбання путівок до “Артеку” і виділив з резервного фонду 35 млн. грн. на забезпечення центру.

Крім того, Кабмін передав МДЦ “Артек” зі сфери управління Державного управління справами Президента в сферу управління Кабінету міністрів.

3 лютого Верховна Рада ухвалила закон “Про державну підтримку і особливості функціонування дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія”, а 20 лютого Президент України заветував його.

3 березня парламент подолав вето Президента на цей закон, не врахувавши жодної його пропозиції.