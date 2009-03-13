В Україні активізувалися неонацисти

Починаючи з 2005 року в Україні почала зростати активність молодіжних неформальних об‘єднань, діяльність яких спрямована на насильницькі дії на ґрунті расової та національної ворожнечі.

Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні «Расизм та ксенофобія в Україні. Моніторинг випадків расизму та ксенофобії у Автономній Республіці Крим, Слобожанщині, Галичині у 2008 – початку 2009 р.», який підготували Харківська правозахисна група, Комітет моніторингу свободи преси в Криму та Незалежний культурологічний журнал «Ї».

«Це люди, які хочуть певним чином діяти. За їх уявленнями, вони захищають країну від засилля чужинців», - зазначив експерт Харківського інституту соціальних досліджень Денис КОБЗІН.

За його словами, у різних містах є райони, де модно бути скінхедом, «бонхедом» і певною мірою брати участь у нетолерантній діяльності, починаючи від образ людей, зовнішність яких неслов’янська, і закінчуючи побиттями та вбивствами.

За даними дослідження «Расизм та ксенофобія в Україні», найчастіше насилля спрямоване проти іноземних студентів, шукачів притулку, біженців та іммігрантів, бізнесменів, туристів. Жертвами нападів стали і декілька працівників посольств та представництва ООН, а також члени їхніх родин.

За повідомленням Конгресу національних громад України (КНГУ), ці напади почалися з жовтня 2006 року і з тих пір не припинялися, їхня кількість швидко зростала. У 2006 році моніторинг КНГУ зафіксував 16 нападів, два з яких закінчилися смертю жертв, у 2007 році було вже близько 90 жертв, з яких 5 загинуло, а за перших три місяці 2008 року постраждаю 45 іммігрантів, 2 з них загинули. На думку експертів КНГУ, це тільки «верхівка айсберга», оскільки фіксувалися тільки випадки, які потрапили до публічної сфери, коли був наявний расистський характер злочинів.

Найбільш активними та агресивними експерти вважають ультраправі групи з числа так званого руху «Біла Влада - Скінхед Спектрум», українська філія світової екстремістської мережі «Кров і Честь», воєнізована неонацистська секта «Світова Церква Творця Рутенія». Їх об`єднує загальна ідеологія расизму та крайнього націоналізму, яка базується на принципах установлення переваги над особами інших рас і національностей.

За даними дослідження, найбільш чисельні групи скінхедів були зафіксовані у Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Севастополі, Чернігові та Автономній Республіці Крим.

В Україні, за попередніми даними МВС, сьогодні нараховується не менше 500 осіб віком від 14 до 27 років, об`єднаних у групи чисельністю від 20 до 50 осіб без чіткої структури та організаційної побудови.

Як відзначають автори дослідження, саме з 2005 року у Львові та Харкові стають регулярними закриті фестивалі неонацистських музичних гуртів з України та Росії, організовані неофіційною Українською націонал-трудовою партією з піснями «відверто расистського характеру». «Організація «Патріот України», яка протягом 2007 року провела серію маршів зі смолоскипами у Києві та Харкові, використовуючи ксенофобські та расистські гасла, регулярно організує для активістів руху так звані воєнізовані «вишколи» на покинутих промислових об`єктах, у лісових таборах, туристичних базах», - йдеться у тексті дослідження.

Крім того, за наявною інформацією, в інтернет-мережі постійно діють не менше 30 веб-сайтів неонацистського та ультранаціоналістичного характеру. «Високий рівень відвідуваності окремих із цих сайтів викликає достатньо серйозне занепокоєння», - відзначив Д.КОБЗІН.

Водночас, говорячи про фінансування неонацистських та ультранаціоналістичних організацій, він зазначав, що виявити його джерела не вдалося. «Очевидно, що у деяких організацій достатньо коштів на проведення масштабних акцій, на збільшення локальних осередків, у них є можливість підтримувати дуже потужні інтернет-ресурси, видавати друковані матеріали. Очевидно, що хтось їх підтримує, але в інтерв‘ю з нами вони ухилялися від відповіді на це запитання», - заявив Д.КОБЗІН.