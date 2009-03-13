Аеропорт «Сімферополь» зобов’язали не здирати гроші за зліт-посадку

Кримське відділення Антимонопольного комітету України зобов’язало ВАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» припинити дії з ознаками зловживання монопольним становищем.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, аеропорт затвердив положення про надання платних послуг (аеропортових зборів за зліт-посадку, наднормативну стоянку, наземне обслуговування повітряних суден), що суперечить вимогам чинного законодавства.

«Зокрема, документ передбачає надання знижок на вказані послуги аеропорту в обмін на надання авіаперевізниками адекватних пільг на власні послуги», - йдеться у повідомленні.

На вимогу відділення АМКУ аеропорт має привести це положення у відповідність до вимог законодавства.