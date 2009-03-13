14 райдержадміністраціям наказали припинити антиконкурентні дії

Кримське відділення Антимонопольного комітету України зобов’язало 14 райдержадміністрацій припинити антиконкурентні дії.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Відділення зобов’язало РДА вжити заходів щодо облаштування на території сіл та селищ молокоприймальних пунктів, обладнаних лабораторією для визначення якості молока. «Це у свою чергу сприятиме унеможливленню встановлення молокопереробними підприємствами економічно необґрунтованих цін на закупівлю молока у населення. Адже, як встановило відділення, молокопереробні підприємства, приймаючи молоко у населення, враховують тільки вміст жиру цієї сировини. Водночас, закуповуючи молоко в сільгосппідприємств, – ґатунок, вміст білку та жиру», - йдеться у повідомленні.