Через законодавчі нестиковки дітям війни в Криму не доплатили гроші

У Совєтському районі Криму дітям війни за минулий рік не доплатили понад 30 тисяч гривень. Територіальною прокуратурою пред`явлено позови до суду в інтересах 18 громадян.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, протягом 2008 року в результаті законодавчих нестиковок ця категорія громадян отримувала доплату до пенсії в розмірі, який в три рази менший передбаченого Законом України «Про соціальний захист дітей війни».

«Зменшив гарантовані дітям війни виплати Закон України «Про державний бюджет на 2008 рік». Однак через виникле протиріччя з вимогами іншого закону – «Про соціальний захист дітей війни», перший в частині встановлення розміру виплат незахищеним категоріям громадян Конституційним судом України визнано неконституційним. Протиріччя усунено, однак усі 12 місяців діти війни отримували замість 30 відсотків надбавки – 10. Тепер їм мають бути компенсовані невиплачені 20 відсотків», – пояснює прокуратура.