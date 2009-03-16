Кримчанин отримав опіки 80% тіла внаслідок спроби суїциду

Хлопець, 1987 року народження, отримав опіки 80% тіла в результаті спроби покінчити життя самогубством за допомогою вибуху газового балона в Ялті (Крим).

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«Житель смт Нікіта облив себе бензином і відкрутив вентиль газового балона, внаслідок чого стався вибух газу», - мовиться у повідомленні МНС.

Чоловік отримав опіки 80% тіла. Його відправили до реанімаційного відділення Лівадійської лікарні.