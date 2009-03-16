Кримчанин отримав опіки 80% тіла внаслідок спроби суїциду

10:00, 16 березня 2009
Крым
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Чоловіка відправили до реанімації

Хлопець, 1987 року народження, отримав опіки 80% тіла в результаті спроби покінчити життя самогубством за допомогою вибуху газового балона в Ялті (Крим). 

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму. 

«Житель смт Нікіта облив себе бензином і відкрутив вентиль газового балона, внаслідок чого стався вибух газу», - мовиться у повідомленні МНС. 

Чоловік отримав опіки 80% тіла. Його відправили до реанімаційного відділення Лівадійської лікарні.

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