Сімферополець, що відбирав у дітей мобільні, отримав 6 років в`язниці
11:00, 16 березня 2009Крым
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Прокуратура довела провину
Суд засудив до шести років позбавлення волі 22-річного жителя Сімферополя, що відбирав мобільні телефони у дітей.
Прокуратура Центрального району Сімферополя повністю довела в суді вину сімферопольця у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України, – грабіж.
"У вироку знайшли відображення шість епізодів викрадення телефонів у неповнолітніх", – говориться в повідомленні прес-служби.
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