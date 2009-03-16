Сімферополець, що відбирав у дітей мобільні, отримав 6 років в`язниці

Суд засудив до шести років позбавлення волі 22-річного жителя Сімферополя, що відбирав мобільні телефони у дітей.

Прокуратура Центрального району Сімферополя повністю довела в суді вину сімферопольця у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України, – грабіж.

"У вироку знайшли відображення шість епізодів викрадення телефонів у неповнолітніх", – говориться в повідомленні прес-служби.