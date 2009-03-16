Двох керчан засудили до 10 років за замах на вбивство
11:27, 16 березня 2009Крым
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Розборки через жінку
Двох жителів Керчі засуджено до 10 років позбавлення волі за замах на умисне вбивство.
27-річний чоловік разом з другом намагався вбити колишнього коханця своєї жінки.
«Вони увірвалися до будинку суперника, почали його бити, різати і душити, поки не порахували, що він мертвий», – повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
Чоловік вижив, а його мучителям пред`явили обвинувачення в замаху на умисне вбивство. Вину керчан у цьому злочині повністю доведено прокуратурою в суді.
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