Двох керчан засудили до 10 років за замах на вбивство

Двох жителів Керчі засуджено до 10 років позбавлення волі за замах на умисне вбивство.

27-річний чоловік разом з другом намагався вбити колишнього коханця своєї жінки.

«Вони увірвалися до будинку суперника, почали його бити, різати і душити, поки не порахували, що він мертвий», – повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Чоловік вижив, а його мучителям пред`явили обвинувачення в замаху на умисне вбивство. Вину керчан у цьому злочині повністю доведено прокуратурою в суді.