Вода та продукти на захопленому піратами судні Saldanha поки є

Ситуація на захопленому 22 лютого піратами в Аденській затоці судні Saldanha, до складу екіпажу якого входить один громадянин України, залишається без змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, на судні достатня кількість продуктів харчування та питної води. Стан здоров’я членів екіпажу задовільний, пірати надали екіпажу можливість зателефонувати рідним.

Посольство України у Греції продовжує підтримувати постійний контакт з компанією-оператором та здійснювати постійний моніторинг ситуації довкола захопленого судна.

Як повідомляв УНІАН, судно Saldanha було захоплене піратами в Аденській затоці 22 лютого. До складу екіпажу судна входять 19 громадян Філіппін, двоє румунів та один громадянин України (кримчанин).