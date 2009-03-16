Двох бабусь зняли зі скелі поблизу Севастополя

Минулої ночі поблизу Севастополя альпіністи МНС врятували двох жінок, 1938 і 1946 років народження, які заблукали в горах.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у місті Севастополі, до народної служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в гірській місцевості Балаклавського району, поблизу селища Орлине, заблукали дві старенькі.

На місце виїхала гірська пошуково-рятувальна група МНС. Пошуку і порятунку жінок ускладнила погода – вночі у горах ішов сильний дощ. Зі схилу гори Каланих-Кая бабусі були доставлені у безпечне місце.