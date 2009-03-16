МНС збирається закрити 9 оздоровниць в Ялті

Ялтинське управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій винесло 9 постанов на закриття туристичних об`єктів регіону.

У тому числі є постанови на закриття «Гелиопарка Сосновая роща», санаторію «Беларусь» і готелю «Таврида», повідомляє прес-служба мерії Ялти.

Управління МНС перевіряє ступінь готовності оздоровниць до курортного сезону-2009. Вже виявлено понад 5 тисяч різних порушень пожежної безпеки, 71 керівник притягнений до адміністративної, повідомляє прес-служба мерії.

Крім того, незадоволення в МНС викликає готовність до порятунку відпочивальників на воді. На території Великої Ялти найбільш укомплектованою і дієздатною залишається рятувальна станція МНС на Масандровському пляжі - є катер, працює водолазна служба.

У селищах і місті Алупка практично нічого не передбачено для порятунку. «На звернення МНС до керівництва Алупки з приводу підготовки пляжів до курортного сезону реакції до цих пір не послідувало», - відзначили в мерії.