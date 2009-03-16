Куніцин не має наміру відкликати позов проти Верховної Ради

20:31, 16 березня 2009
Крым
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Володимира Литвина ввели в оману?

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН не має наміру відкликати свій позов до Верховної Ради України, поданий ним наприкінці січня до Окружного адміністративного суду Криму, а також позов до голови Тимчасової слідчої комісії ВР Івана ВЕРНИДУБОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КУНІЦИН заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

За його словами, голова ВР Володимир ЛИТВИН, який побував нещодавно в Севастополі, «визнав, що рішення парламенту щодо звіту ТСК депутата ВЕРНИДУБОВА неправильне, незаконне, некоректне», «й відповідаючи на запитання журналістів, і в особистій розмові один на один він підтвердив, що ТСК його й депутатський корпус ввела в оману».

«По-перше, він (В.ЛИТВИН - УНІАН) підтвердив, що закону про ТСК парламенту немає, по-друге, сказав про те, що якщо закону немає, отже це думка групи депутатів, і не більше того. А група депутатів не вважала за потрібне ознайомити парламент із рішеннями судів про те, що КУНІЦИН виграв суди», - сказав голова міськадміністрації.

Як запевняє С.КУНІЦИН, «свою позовну заяву проти парламенту й народного депутата Івана ВЕРНИДУБОВА я відкликати не збираюся. Правильно було сказано спікером: подобається чи не подобається судова система - рішення набули чинності, оскарженню не підлягають, усі інстанції пройшли, в тому числі й апеляцію, тому, все гранично зрозуміло».

Як повідомляв УНІАН, парламентська ТСК на чолі з народним депутатом Іваном ВЕРНИДУБОВИМ (Партія регіонів) була створена 5 червня 2008 року. Її завданням було з`ясування обставин порушень Конституції України та законодавства України Севастопольською міською державною адміністрацією й міською радою, іншими органами виконавчої влади в питаннях земельних відносин. Комісія також розбиралася у випадках «службових зловживань» при виконанні робіт за Програмою соціально-економічного розвитку Севастополя. Попередні висновки голова ТСК озвучив у парламенті 16 січня 2009 року. В результаті Верховна Рада прийняла постанову про попередній звіт комісії, в якому, зокрема, запропонувала Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ реалізувати рішення міськради Севастополя про висловлення недовіри голові міськадміністрації С.КУНІЦИНУ, а також вирішила передати матеріали розслідування в правоохоронні органи.

В кінці січня С.КУНІЦИН подав до Окружного адмінсуду Криму позов «Про визнання недійсним правового акту індивідуальної дії» до ВРУ. В позовній заяві міститься вимога визнати незаконною й скасувати постанову парламенту від 16 січня про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії щодо діяльності Севастопольської адміністрації.

Наприкінці минулого тижня В.ЛИТВИН повідомив, що Президент у відповіді ВР вказав на некоректність сформульованих нею 16 січня вимог реалізувати рішення міськради Севастополя про висловлення недовіри С.КУНІЦИНУ, оскільки суди ухвалили інші рішення.

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