Куніцин не має наміру відкликати позов проти Верховної Ради

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН не має наміру відкликати свій позов до Верховної Ради України, поданий ним наприкінці січня до Окружного адміністративного суду Криму, а також позов до голови Тимчасової слідчої комісії ВР Івана ВЕРНИДУБОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КУНІЦИН заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

За його словами, голова ВР Володимир ЛИТВИН, який побував нещодавно в Севастополі, «визнав, що рішення парламенту щодо звіту ТСК депутата ВЕРНИДУБОВА неправильне, незаконне, некоректне», «й відповідаючи на запитання журналістів, і в особистій розмові один на один він підтвердив, що ТСК його й депутатський корпус ввела в оману».

«По-перше, він (В.ЛИТВИН - УНІАН) підтвердив, що закону про ТСК парламенту немає, по-друге, сказав про те, що якщо закону немає, отже це думка групи депутатів, і не більше того. А група депутатів не вважала за потрібне ознайомити парламент із рішеннями судів про те, що КУНІЦИН виграв суди», - сказав голова міськадміністрації.

Як запевняє С.КУНІЦИН, «свою позовну заяву проти парламенту й народного депутата Івана ВЕРНИДУБОВА я відкликати не збираюся. Правильно було сказано спікером: подобається чи не подобається судова система - рішення набули чинності, оскарженню не підлягають, усі інстанції пройшли, в тому числі й апеляцію, тому, все гранично зрозуміло».

Як повідомляв УНІАН, парламентська ТСК на чолі з народним депутатом Іваном ВЕРНИДУБОВИМ (Партія регіонів) була створена 5 червня 2008 року. Її завданням було з`ясування обставин порушень Конституції України та законодавства України Севастопольською міською державною адміністрацією й міською радою, іншими органами виконавчої влади в питаннях земельних відносин. Комісія також розбиралася у випадках «службових зловживань» при виконанні робіт за Програмою соціально-економічного розвитку Севастополя. Попередні висновки голова ТСК озвучив у парламенті 16 січня 2009 року. В результаті Верховна Рада прийняла постанову про попередній звіт комісії, в якому, зокрема, запропонувала Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ реалізувати рішення міськради Севастополя про висловлення недовіри голові міськадміністрації С.КУНІЦИНУ, а також вирішила передати матеріали розслідування в правоохоронні органи.

В кінці січня С.КУНІЦИН подав до Окружного адмінсуду Криму позов «Про визнання недійсним правового акту індивідуальної дії» до ВРУ. В позовній заяві міститься вимога визнати незаконною й скасувати постанову парламенту від 16 січня про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії щодо діяльності Севастопольської адміністрації.

Наприкінці минулого тижня В.ЛИТВИН повідомив, що Президент у відповіді ВР вказав на некоректність сформульованих нею 16 січня вимог реалізувати рішення міськради Севастополя про висловлення недовіри С.КУНІЦИНУ, оскільки суди ухвалили інші рішення.