Троє людей загинули на пожежі
11:00, 17 березня 2009Крым
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Причина встановлюється
У Криму під час пожежі у квартирі п’ятиповерхівки загинули троє людей.
Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у селищі Зуя Білогірського району Криму, в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житловому будинку, виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє людей.
Пожежу ліквідовано відділенням Державної пожежної охорони МНС. Причина пожежі встановлюється.
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