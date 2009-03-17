Троє людей загинули на пожежі

У Криму під час пожежі у квартирі п’ятиповерхівки загинули троє людей.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у селищі Зуя Білогірського району Криму, в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житловому будинку, виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє людей.

Пожежу ліквідовано відділенням Державної пожежної охорони МНС. Причина пожежі встановлюється.