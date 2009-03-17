Тимошенко просять вплинути на власника «Севморзаводу»

Севастопольська міська державна адміністрація звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням допомогти у вирішенні питання з виплатою заборгованості із зарплати працівникам ВАТ «Севморзавод», власником якого є російський бізнесмен.

На цьому заводі найбільша в місті заборгованість із зарплати, повідомив журналістам голова міської адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«Найголовніша проблема на сьогодні - «Севморзавод». Приватне підприємство. Борги там сьогодні - 50% боргу, народ близький до страйку». (УНІАН: борги заводу становлять половину заборгованості із зарплати в місті - станом на 17 лютого поточного року заборгованість на заводі становила 2,3 млн. грн. Загалом у Севастополі заборгованість із зарплати, як повідомив С.КУНІЦИН, на сьогодні становить 5 млн. 79 тис. грн.)

Як додав С.КУНІЦИН, «власники перебувають у Росії, на наше звернення не відгукуються».

За його інформацією, прокуратура міста порушила кримінальну справу за фактом невиплати зарплати, директор перебуває під підпискою про невиїзд. «Але це принципово проблему не вирішує, тому що директор не є власником, він найманий. І вже не перший», - сказав голова виконавчої владі міста.

За словами С.КУНІЦИНА, «ми звернулися до уряду України з проханням втрутитися в цю ситуацію, тому що це питання вже міжнародного порядку. Власник - росіянин, та ще й людина, якій заборонено в`їзд на територію України».

Під час розгляду на засіданні міської антикризової групи питання заборгованості із зарплати на ВАТ «Севморзавод» зазначалося, що власником підприємства є структури, пов`язані з російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.