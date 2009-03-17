Кримським депутатам влаштують публічне побиття різками та палицями

18 березня члени російських організацій, що входять у Всекримську передвиборчу коаліцію «Російський Фронт Сергія Шувайникова», на мітингу-пікеті біля будівлі Верховної Ради автономії влаштують публічне побиття різками та палицями опудала кримського депутата за обман народу.

Акція приурочена до 3-ої річниці проведення виборів до парламенту Криму і приходу до влади коаліції на чолі з виборчим блоком «За Януковича!». «Три роки виборці Криму чекають від правлячої коаліції Верховної Ради Криму виконання передвиборних обіцянок», - йдеться в повідомленні організаторів мітингу.

Люди вийдуть на мітинг з транспарантами: «Депутаты Януковича! Три года народ Крыма ждет лучшей жизни! Где ваши обещания?», «Депутаты Крыма! Что вы сделали для народа? Хватит искать козлов отпущения в Киеве!», «Пан Гриценко! Помоги крымчанам не умереть во время кризиса!», «Депутаты блока «За Януковича»! Где этнические права русских?».