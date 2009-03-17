Феодосія оголосила війну сміттю. Мер Олександр БАРТЕНЄВ закликав городян прийняти участь в боротьбі зі сміттям і не забувати, що «чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять».

«Гостра проблема в місті - несанкціоновані звалища побутового і будівельного сміття. Деякі городяни викидають сміття буквально під вікна житлових будинків», - відзначили в мерії.

Дільничні інспектори разом із комунальниками два-три рази на тиждень виходитимуть на вулиці міста і штрафуватимуть порушників.

У Феодосії прийнято рішення щодо закупівлі 100 сміттєвих контейнерів для установки в різних районах міста, повідомляє головний фахівець із зв`язків зі ЗМІ виконкому міськради Феодосії Ганна ТРОФІМОВА.

О.БАРТЕНЄВ відзначив, що 2009 рік пройдет під знаком ЖКГ, і влада постарається, щоб фінансові вливання в цю сферу були найбільшими.