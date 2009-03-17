П`яний намагався викрасти таксі

Інспектори Державтоінспекції присікли спробу 22-річного нетверезого чоловіка викрасти в Сімферополі автомобіль Daewoo – майно фірми таксі.

Інцидент стався напередодні ввечері, повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму.

Хлопець довго намагався розкрити замок, але той ніяк не піддавався: навіть удари ногою не принесли бажаних результатів. В п`яного здали нерви, він взяв камінь і розбив скло авто.

Хлопці, які знаходилися недалеко від місця події, викликали міліцію. Даішники виявили машину з «викрадачем», який не проїхав і метра. Співробітники ДАІ попросили хлопця пред`явити документи, він спробував сховатися, прийнятими заходами затриманий.

Виявилось, що чоловік знаходився в розшуку в Харківській області.