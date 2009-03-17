З 1 квітня українським пенсіонерам та інвалідам додадуть 7,5 гривень

Уряд планує поетапно з 1 квітня підвищувати всі соціальні виплати.

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні на Урядовому порталі постанові Кабінету міністрів України № 198 від 11 березня 2009 року “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян”, яку підписала прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Зокрема, уряд постановляє, що у 2009 році з 1 квітня підвищення до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам становить 7,5 грн. Далі, поетапно, розмір підвищення з 1 липня становитиме 14,2 грн., а з 1 жовтня - 28,4 грн.

Як пояснюється у постанові, такий захід здійснений з метою соціального захисту громадян та підтримання їх купівельної спроможності з урахуванням зростання цін.

Згідно з рішенням уряду, підвищення здійснюватиметься незалежно від дати призначення (перерахунку) пенсії (щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги) непрацюючим особам, а особам, які одержують пенсію (державну соціальну допомогу) на дітей та/або недієздатних осіб - незалежно від одержуваного доходу.

У документі також зазначається, що це підвищення проводиться понад розміри, передбачені постановами КМУ № 265 від 26 березня 2008 року “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” і № 654 від 16 липня 2008 року “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” в межах розмірів, зазначених у пункті 10 постанови КМУ № 530 від 28 травня 2008 року “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” за рахунок коштів, з яких виплачується пенсія, щомісячне довічне грошове утримання або державна соціальна допомога.

Уряд також установив, що у 2009 році для підвищення пенсій з 1 березня згідно з частиною другою статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” застосовується коефіцієнт 1,0674. Підвищенню підлягають пенсії, обчислені згідно із зазначеним Законом та Законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, за зверненнями, які надійшли до 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться підвищення пенсії.