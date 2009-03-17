Мільйон підписів зібрано на захист конституційних повноважень Криму

На сьогодні зібрано понад один мільйон підписів громадян на підтримку вимоги Всекримського віча до керівництва України про реалізацію конституційних повноважень Автономної Республіки Крим, заявив голова Громадської ради із захисту конституційних повноважень автономії, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ.

Про це повідомили в прес-службі Громадської ради із захисту конституційних повноважень Криму.

19 січня Всекримське віче зажадало від Президента, прем`єра, спікера та генерального прокурора України забезпечити «негайну реалізацію» основних положень кримської Конституції, що є невід`ємною частиною законодавства країни. Населення Кримської автономії становить понад 1,9 млн. осіб.

У повідомленні стверджується, що в Криму активно триває збір підписів громадян на підтримку вимог и Всекримського віча. На думку Л.ГРАЧА, «такий високий ентузіазм» свідчить «про розуміння суспільством важливості геополітичного та стратегічного значення Криму».

Комуніст заявив, що збір підписів триває, «і ще буде зібрано не менше півмільйона підписів».