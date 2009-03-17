У комуноб`єктах Севастополя заборонено використовувати метадон

Міська рада Севастополя заборонила використовувати об`єкти нерухомості (приміщень) комунальної власності для впровадження метадонової програми - замісної терапії препаратом метадон.

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення про заборону проголосували 48 депутатів.

У прийнятому документі, зокрема, сказано: «враховуючи, що заміною одного наркотика (героїну) на дешевший синтетичний наркотик - метадон, який має сильніший наркозалежний ефект, неможливо зупинити зростання наркоманії в Україні, враховуючи згубні наслідки для суспільства від легалізації штучного наркотика - метадону в Україні, керуючись ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Севастопольська міська рада вирішила заборонити використання приміщень комунальної власності з метою впровадження програм замісної підтримуючої терапії (з використанням препаратів, що містять метадон гідрохлорид і бупренорфін гідрохлорид) для наркозалежних».

Крім того, міськрада затвердила тексти звернень до Президента України, до Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до Міністерства охорони здоров`я України, а також до ВР Автономної Республіки Крим, обласних і міських рад на території України з пропозицією підтримати ініціативу Севастопольської міськради про заборону використання об`єктів комунальної власності з метою цілях впровадження програм замісної терапії метадоном для наркозалежних.

Водночас, як повідомив УНІАН головний лікар Міської психіатричної лікарні Георгій КАДОМЦЕВ (на базі саме цієї лікарні відкрилася клініка реабілітації і підтримки хворих на наркоманію - УНІАН), «дане рішення, ймовірно, опротестовуватиметься через прокуратуру, ми за допомогою юристів вивчимо, яким чином ми можемо на це відреагувати».

Г.КАДОМЦЕВ також відзначив, що «повідомлення на сесії депутата БЄЛІКА абсолютно суперечить визначенням, критеріям лікування і діагностики наркоманії». На думку головного лікаря, виступ депутата «вкрай непрофесійний, у ньому містилися випадкові вибірки з Інтернету, а найголовніше, він абсолютно протизаконний, оскільки Президент України видав Указ з протидії ВІЛ/СНІД». Він додав, що «все питання полягає в тому, що на метадоновій програмі будуть виключно люди, які хворіють на ВІЛ/СНІД, туберкульоз і наркоманію».

Г.КАДОМЦЕВ також висловив подив у зв`язку з тим, що юридична служба міськради «якимсь чином піддалася на емоції, зокрема, не опрацювала законодавчої бази з нашої проблеми».

За інформацією головного лікаря, з 1 березня в місті в пілотному проекті задіяно 15 хворих, «рівно стільки, скільки у нас є ліків, але з 1 квітня планується застосувати замісну терапію щодо іще 15 хворих».

Начальник Управління охорони здоров`я міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ назвав рішення депутатів абсурдним, і висловив думку, що міськрада перевищила свої повноваження. Раніше він заявляв, що на його глибоке переконання, інформаційна протидія впровадженню ефективного методу лікування, якою є замісна терапія препаратом метадон, «організовують саме ті, хто реалізують наркотики». Він також повідомив, що в Севастополі на сьогодні «близько 800 ін`єкційних наркоманів, з них більш як 600 це ті, хто у нас стоїть на обліку, вживають опій ін`єкційним шляхом. З них третина - ВІЛ-інфіковані».

Депутат Дмитро БЄЛІК заявив, що «це наша спільна перемога, міськради і громадськості Севастополя над новим небезпечним синтетичним наркотиком, який хотіли легалізувати в нашому місті».

Довідка УНІАН. Метадонова програма - міжнародна кампанія замісної терапії наркоманії. Широко застосовується в деяких країнах Європи в процесі лікування наркоманії, героїнової й інших залежностей.

В Україні замісна підтримуюча терапія як метод лікування наркозалежності і засіб профілактики ВІЛ/СНІДу застосовується вже три роки.