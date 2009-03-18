Колишній директор ринку «Озерка» став міністром курортів Криму

Верховна Рада Криму призначила депутата з фракції Блоку Вітренко, колишнього директора Дніпропетровського центрального ринку (ринок «Озерка») Андрія СУМЦОВА міністром курортів і туризму Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні на пленарному засіданні кримського парламенту.

Питання про призначення А.СУМЦОВА розглядалося в пакеті з іншими кадровими питаннями.

Так, сьогодні помічник-консультант одного з народних депутатів України Володимир ЛИСЕНКО був призначений головою Республіканського комітету з торгівлі і захисту прав споживачів (квота Компартії), а генеральний директор «Кримтролейбусу» Петро КАЩАВЦЕВ – головою Республіканського комітету з фізичної культури й спорту (квота партії «Союз»).

Раніше представники турбізнесу заявляли, що А.СУМЦОВ не є фахівцем у туристичній сфері і виступали проти його призначення головою Мінкурортів Криму. «Впорається людина чи ні, покаже час», – сказав у коментарі журналістам кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

Довідка УНІАН. Посада міністра курортів Криму залишалася вакантною після звільнення з неї кримським парламентом Володимира САВЕЛЬЄВА в лютому 2009 року. У січні В.САВЕЛЬЄВ за власним бажанням звільнився з посади і перейшов на роботу головним лікарем Лівадійської лікарні (Велика Ялта).

Посада голови Рескомітету з торгівлі залишалася вакантною після звільнення з неї Валіко АВІДЗБИ в липні 2008 року у зв`язку з досягненням ним граничного віку перебування на державній службі.

Посада голови Рескомспорту залишалася вакантною після звільнення з неї Сергія ДОЦЕНКА у вересні 2008 року у зв`язку з великою кількістю проблем «у розвитку фізичної культури й спорту».