Митрополит Лазар став почесним кримчанином

Митрополиту Сімферопольському і Кримському ЛАЗАРЮ (у миру – Ростислав ШВЕЦЬ) присвоєно звання «Почесний кримчанин».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради Криму проголосували 82 депутати з 96 зареєстрованих у залі. Загалом у парламенті автономії 100 депутатів.

Звання «Почесний кримчанин» присвоєно керівникові Сімферопольською і Кримською єпархією Української православної церкви Московського патріархату «за видатні особисті заслуги у відродженні духовності, збереженні міжконфесійного миру, активну добродійну, гуманістичну й суспільну діяльність».

Довідка УНІАН. Р.ШВЕЦЯ (1939 року народження) в 1992 році призначено архієпископом Сімферопольським і Кримським, в 2000 році зведено в сан митрополита.

Звання «Почесний кримчанин» присвоюється за видатні особисті заслуги перед Автономною Республікою Крим.