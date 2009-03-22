200 кубометрів снігу обрушилося на дорогу в Криму

У горах Криму як і раніше існує загроза сходження снігових лавин.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«22 березня в горах - загроза сходження снігових лавин», - йдеться в повідомленні МНС.

Напередодні від чергового Ялтинської метеостанції, розташованої на плато гори Ай-Петрі, надійшло повідомлення про зсув снігу на 52-му кілометрі ділянки дороги Ялта-Бахчисарай. «Обсяг зсуву (снігу) становить майже 200 кубічних метрів», - наголошується в повідомленні. Потерпілих внаслідок події немає. На місці чергують троє працівників гірського пошуково-рятувального загону МНС Ялти. З плато Ай-Петрі для проведення робіт з розчищення снігу направлено бульдозер. На 17.00 суботи розчищено 6 метрів дороги, сьогодні роботи планувалося продовжити.

Як повідомляв УНІАН, небезпека сходження снігових лавин була оголошена в Криму на 20-21 березня.