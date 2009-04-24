Міністр праці України планує поїздку до Криму

27 квітня міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНIСОВА планує здійснити робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.

У рамках поїздки вона відвідає Євпаторію. Там Л.ДЕНIСОВА ознайомиться з ходом демонтажу зруйнованого внаслідок вибуху будинку та з конкурсними проектами на побудову пам’ятного знаку на місці трагедії. Також вона проведе нараду з керівниками органів влади, установ та організацій, що надають послуги із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації окремих категорій громадян, які проживають у мiстi.

У Сімферополі міністр праці ознайомиться з роботою Кримського республіканського центру зайнятості та проведе нараду.