Міністр праці України планує поїздку до Криму
15:40, 24 квітня 2009Крым
0 0
Відвідає Євпаторію та Сімферополь
27 квітня міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНIСОВА планує здійснити робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.
У рамках поїздки вона відвідає Євпаторію. Там Л.ДЕНIСОВА ознайомиться з ходом демонтажу зруйнованого внаслідок вибуху будинку та з конкурсними проектами на побудову пам’ятного знаку на місці трагедії. Також вона проведе нараду з керівниками органів влади, установ та організацій, що надають послуги із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації окремих категорій громадян, які проживають у мiстi.
У Сімферополі міністр праці ознайомиться з роботою Кримського республіканського центру зайнятості та проведе нараду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter