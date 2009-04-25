Сомалійські пірати звільнили грецьке судно з кримчанином на борту

Сомалійські пірати у суботу звільнили судно Saldanha, серед 22 членів екіпажу якого є один громадянин України - мешканець Криму.

Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, усі члени екіпажу почуваються нормально, наразі судно прямує по запланованому маршруту.

Пірати звільнили судно після сплати 1,9 мільйонів доларів викупу, повідомляє Рейтер.

"Мої друзі відпустили грецьке судно після сплати викупу у розмірі 1,9 мільйонів доларів", - цитує агентство слова одного з піратів в місті Босасо на південному узбережжі Аденської затоки.

Судно Saldanha було захоплено 22 лютого в Аденській затоці.