1 тис. моряків України та РФ урочисто пройдуть 9 травня по Севастополю

Понад 1 тис. військовослужбовців України та Російської Федерації візьмуть участь в урочистому проходженні в Севастополі 9 травня, на День Перемоги.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

"У парадному строю пліч-о-пліч пройдуть роти почесної варти та барабанщиків, зведений оркестр, парадні розрахунки військовослужбовців корабельного складу, підрозділів морської піхоти, навчальних підрозділів Військово-Морських Сил України та Чорноморського флоту Росії, курсанти Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова, а також підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.

Планується, що 9 травня проходження прийматиме командувач ВМС України адмірал Ігор ТЕНЮХ.

Захід проводитиметься в рамках традиційного “Параду переможців” – проходження вулицями міста-героя ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Севастополь готується до відзначення подвійного свята – Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні й 65-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.