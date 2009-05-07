Україна хоче розвивати Крим разом з Європейським Союзом
20:16, 07 травня 2009Крым
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Ферреро-Вальднер зустрілась з Ющенком
Україна зацікавлена в розробці спільного з Європейським Союзом проекту розвитку Криму.
Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив в Празі на зустрічі з комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
"Глава держави відзначив особливу зацікавленість України в розробці спільного з ЄС проекту розвитку Криму", - повідомляє президентська прес-служба.
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