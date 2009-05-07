Україна хоче розвивати Крим разом з Європейським Союзом

Ферреро-Вальднер зустрілась з Ющенком

Україна зацікавлена в розробці спільного з Європейським Союзом проекту розвитку Криму. Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив в Празі на зустрічі з комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР. "Глава держави відзначив особливу зацікавленість України в розробці спільного з ЄС проекту розвитку Криму", - повідомляє президентська прес-служба.

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