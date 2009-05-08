Двох «перевертнів у погонах» судитимуть у Криму

Прокуратура Криму закінчила розслідування кримінальної справи стосовно двох працівників Красноперекопського міськрайвідділу міліції. Їх обвинувачують у хабарництві та зловживанні службовим становищем.

Начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей та його підлеглого – оперуповноваженого – затримано в лютому при одержанні 1,5 тис. гривень. Гроші повинні були допомогти підозрюваному уникнути відповідальності за незаконний обіг наркотиків, йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

У ході слідства встановлено ще один подібний епізод, у якому фігурує сума в 4 тис. грн.

Крім того, «перевертні» користувалися незаконними методами, підроблюючи документи і незаконно проникаючи в житло.

Докази злочинів направлено прокуратурою до суду для розгляду по суті.