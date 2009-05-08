У Севастополі відреставрували пам`ятник бронепоїзду (фото)

До дня Перемоги в Севастополі відреставрували пам`ятник-паровоз легендарному бронепоїзду «Железняков».

Паровоз з написом «Смерть фашизму!», виготовлений в 1922 році в Луганську, стоїть в районі Севастопольського залізничного і автобусного вокзалів з 24 жовтня 1967 року. В дні другої героїчної оборони Севастополя паровоз водив у бій легендарний бронепоїзд «Железняков». У роки війни бронепоїзд отримав прізвисько «зелена смерть». Залишаючи місто, фашисти підірвали його. Городяни на згадку про екіпаж встановили пам`ятник.

«15 років бронепоїзд лише фарбувався і капітально не ремонтувався. Останнім часом він був в незадовільному стані», - відзначив заступник Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Казарін.

Під час реконструкції замінили 5 квадратних метрів металевих листів. Всі скляні частини відновлені і поставлені на місце, приведена в порядок територія.

Нагадаємо, що у квітні в Севастополі попереджено вивезення на металобрухт конструкцій пам`ятника-паровоза. Важелі на колесах бронепоїзда було приготовано до зняття.