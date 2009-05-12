Екологічний чиновник з Севастополя попався на хабарі

40 тисяч гривень за погодження 0,19 га

У Севастополі під час отримання 20 тисяч гривень хабара затримано заступника начальника Державного управління охорони навколишнього середовища. Загалом вiн вимагав 40 тисяч гривень від приватного підприємця за погодження проекту відведення земельної ділянки площею 0,19 га, повідомляє прес-служба МВС. Проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва. Прокуратурою Севастополя порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримiнального кодексу України.

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