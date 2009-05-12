Вбивці сторожа з ювелірного магазину поїхали гуляти до Ялти
13:31, 12 травня 2009Крым
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Викрали коштовностей на 500 тис. грн.
У Ялті напередоднi працівники міліції затримали двох жителів Дніпропетровської області, які у квітні в райцентрі Широке на Дніпропетровщині пограбували ювелірний магазин та вбили сторожа.
Яяя про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС в Дніпропетровській області генерал-майор Анатолій НАУМЕНКО.
За його словами, жителі Кривого Рогу нанесли бітою смертельну травму сторожу, аби проникнути до ювелірного магазину.
З магазину вони викрали коштовностей на суму 500 тис. грн. Частину прикрас зловмисники продали, на отримані гроші розважалися у Ялті. Частину прикрас вилучила міліція.
Проти затриманих порушено кримінальні справи за навмисне вбивство та розбій.
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