Директори 5-ти шкіл Криму отримали «на горіхи» за горіхи

Директорiв 5-ти шкіл Красноперекопського району Криму притягнуто до дисциплінарної відповідальності за продаж в їдальнях учбових закладів шкідливих для дитячого здоров`я продуктів.

Серед них – смажені горішки, газована вода, інші напої, соуси, до складу яких входять небезпечні харчові добавки, повiдомила прес-служба прокуратури Криму.

Крім того, покарано помічника санітарного лікаря. "За те, що наявність небезпечних продуктів у раціоні школярів виявили прокурори в ході перевірки, а не контролюючий орган – районна СЕС, покарано помічника санітарного лікаря. Він не контролював, які продукти включаються в меню їдалень", – говориться в повідомленні.

Шкідливі продукти за вимогою прокуратури виключено з раціону школярів.