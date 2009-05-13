П`яному водієві автiвки з ув’язненими пред`явлено звинувачення

П`яному водієві-міліціонерові автомобіля для перевезення ув’язнених, який перевернувся в березні в Криму, пред`явлено звинувачення.

Як повідомила сьогодні кореспондентові УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА, водієві, який не впорався з управлінням технічно справного автозаку, інкриміновано скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України, – порушення правил безпеки дорожнього руху, що завдало п’яти громадянам тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

«Проведена судово-медична експертиза, яка показала, що він (водій-міліціонер) був у стані алкогольного сп`яніння», – відзначила Н.БОЯРКІНА.

Сакська міжрайонна прокуратура направила до Сакського райсуду кримінальну справу за фактом перевертання спецавтомобіля.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня окрема рота конвойної служби міліції при Головному управлінні МВС в Криму проводила планове етапування на автомобілі ГАЗ-3307 спецконтингенту із Сімферопольського слідчого ізолятора. На трасі Роздольне-Євпаторія машина перевернулася.

Прес-служба міліції тоді заявляла, що перевертання автозаку сталося, ймовірно, «через розгойдування автомобіля спецконтингентом у кількості 16 осіб». У повідомленні також наголошувалося, що водій спецавтомобіля працює в органах внутрішніх справ 20 років, має водійський стаж 26 років. «За попереднім медичним висновком усі працівники міліції, зокрема й водій, – тверезі. Для остаточного висновку взято аналізи на наявність алкоголю в крові», – заявляла міліція.