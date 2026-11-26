Ринок GPU перебуває у глибокій кризі через дефіцит чипів, переорієнтацію NVIDIA на ШІ-сегмент та величезні націнки роздрібних продавців.

Автори популярного YouTube-каналу Hardware Unboxed опублікували оновлений рейтинг відеокарт, які заслуговують на увагу покупців. Ведучий Стів Уолтон одразу попередив, що, по можливості, від купівлі відеокарти зараз краще взагалі відмовитися: ринок перебуває в глибокій кризі через гострий дефіцит чіпів, переорієнтацію NVIDIA на сегмент ШІ та величезні націнки ритейлерів.

Через брак моделей з адекватною вартістю традиційний топ-5, по суті, скоротився до трьох-чотирьох позицій.

Intel Arc B570 та Arc B580 названо безальтернативним вибором для економних геймерів, якщо вдасться знайти їх у наявності. У той час як конкуренти рівня RTX 5050 і Radeon RX 9050 обмежуються 8 ГБ, Intel запропонувала 10 ГБ і 12 ГБ за рекомендованою ціною $219 і $249. Але геймерам варто поквапитися з їхньою купівлею, оскільки незабаром вони можуть зникнути з вільного продажу.

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GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ рекомендується тим, хто готовий доплатити до $500. Вона коштує фактично на 70% дорожче за Arc B570, але виправдовує цю різницю приростом потужності на 40% та підтримкою технологій DLSS. Молодша GeForce RTX 5060 за $460 не має сенсу через занадто малу економію, а Radeon RX 9060 XT (8 ГБ) коштує ще дорожче – $540.

Найбільш оптимальним рішенням у масовому сегменті є Radeon RX 9070 GRE за $700. Незважаючи на менший обсяг VRAM (12 ГБ проти 16 ГБ у конкурентів), вона перевершує GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ ($800, +88% до рекомендованої роздрібної ціни) на 25% за швидкістю при ціні на 10% нижчій. Також вона більш ніж на 30% швидша за Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, за яку просять $750.

Найкращим вибором у середній ціновій категорії визнали Radeon RX 9070 XT. Наразі вона є єдиним збалансованим вибором із ціною до 1000 доларів. Конкуруюча GeForce RTX 5070 Ti продається від $1440, що майже на 50% дорожче при порівнянній базовій продуктивності.

Також автори настійно рекомендують уникати купівлі GeForce RTX 5080, вартість якої вже перевищила $2200. Вона на 125% дорожча за RX 9070 XT, пропонуючи приріст усього на 16% у роздільній здатності 4K. А RTX 5090 має сенс купувати лише найзаможнішим геймерам: напередодні її ціна сягнула $6500 замість рекомендованих $2000.

Раніше експерти склали рейтинг вживаних відеокарт із найкращим співвідношенням ціни та потужності. До списку увійшли як недорогі графічні процесори для Full HD, так і потужні флагмани минулих років для ігор у 4K та роботи з локальними нейромережами.

Steam розкрив, на яких відеокартах гратимуть ПК-геймери восени 2026 року. Легендарна GeForce RTX 3060 поділила перше місце з сучасною RTX 5070, а в таборі AMD найпопулярнішим рішенням залишається RX 9070 XT.

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