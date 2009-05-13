Місячник милосердя починається в Сімферополі

З 15 травня по 15 червня в Сімферополі пройде акція «Милосердя» на підтримку малозабезпечених і багатодітних сімей, соціально-незахищених дітей.

Захід організувало управління у справах сім`ї, молоді, фізичної культури і спорту Сімферопольської міської ради, повідомляє прес-центр мерії.

Мешканцiв мicта просять зібрати одяг, іграшки і шкільне приладдя для дітей і сімей, що потребують допомоги.

Пункт збору речей організований в управлінні у справах сім`ї: Сімферополь, вул. Хацко, 4.

Телефони для довідок: (8-0652) 60-03-93, 51-26-56, 51-26-53.