У Севастополі відзначають 226-у річницю Чорноморського флоту

У Севастополі сьогодні відзначають 226-у річницю Чорноморського флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, у місті відбулася церемонія покладання квітів до пам`ятного знаку на честь 300-річчя російського флоту, в якій взяли участь члени Військової ради ЧФ РФ, представники командування ВМС України, керівництва та громадськості міста.

Присутній на церемонії покладання квітів колишній командуючий ЧФ РФ адмірал Ігор КАСАТОНОВ, відповідаючи на запитання журналістів про стан боєготовності флоту, сказав, що «запитання, звичайно, непросте». Разом з тим, додав він, загалом підготовка екіпажів кораблів і інших підрозділів ЧФ РФ «у нього не викликає сумнівів, і південно-західні морські рубежі Росії в нього тривоги не викликають».

У Свято-Володимирському соборі-усипальні російських адміралів відбувся святковий молебень.

Голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН у привітанні морякам-чорноморцям, зокрема, зазначив, що «історію не переписати: 13 травня 1783 року в Ахтіарську бухту увійшли 11 кораблів Азовської флотилії під командуванням адмірала Федота Клокачова». Це й було, як стверджує міський голова, «народженням флоту», а «незабаром на берегах бухти почалося будівництво міста».

С.КУНІЦИН наголосив, що «сьогодні Севастополь - це єдина територія в Україні, де військові формування двох держав співіснують з інфраструктурою цивільного сектору економіки». За його твердженням, «командування ЧФ РФ і ВМС України плідно співпрацюють з міською владою».

Як додав С.КУНІЦИН, «у свята не прийнято згадувати про проблеми. Упевнений, немає непереборних труднощів, усе, навіть найбільш непрості питання, можна вирішити спільно».