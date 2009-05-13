Долар продовжує падати на міжбанку

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту продовжували падати.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,75/7,83 грн./дол., на 11.00 ціни знизилися до 7,7420/7,8140 грн./дол. На момент закриття цінові рівні досягли мінімуму – 7,6715/7,6930 грн./дол. О 10.45 Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання щодо валютної пари USD/UAH – 7,75 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2425/0,2450 грн./рубль, на 11.00 ціни впали до 0,2423/0,2442 грн./рубль, і на 12.00 досягли значень 0,2402/0,2412 грн./рубль. На момент закриття торгів ціни концентрувалися в діапазоні 0,2402/0,2410 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 31,9650 (-0,1625) рублів за долар.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3690/1,3692 дол./євро, а на 14.45 знизилися до 1,3625/1,3627 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,60/10,75 грн./євро, на 11.00 ціни пішли вниз – 10,58/10,70 грн./євро. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,4575/10,5025 грн./євро.